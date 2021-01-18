В Туркменистане зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

CentralAsia (TM) - Туркменистан зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Туркменистан стал первой страной в Центральной Азии, которая официально одобрила применение вакцины «Спутник V» на своей территории», - приводятся в сообщении пресс-службы фонда слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований «Спутника V» на территории Туркменистана, отмечается в сообщении.

Ранее вакцина была зарегистрирована по аналогичной ускоренной процедуре (emergency use authorization) в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае. Также вакцина зарегистрирована в Белоруссии.

Власти Туркменистана отрицают наличие в стране коронавируса.