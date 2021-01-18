Пять гражданок Турции обвиняются в убийстве няни из Туркменистана

CentralAsia (TM) - Пять гражданок Турции предстали перед судом по обвинению в убийстве гражданки Туркменистана Мухаббат Меремгулыевой. Об этом 8 января сообщило издание Hurriyet, передает turkmen.news.



38-летняя Меремгулыева погибла в районе Бююкчекмедже провинции Стамбул 18 сентября 2019 года. Она выпала из окна третьего этажа. Первоначально это сочли самоубийством, но затем у следствия появились причины считать, что это было убийством. В нем заподозрили гражданку Турции Ипек А., за ребенком которой присматривала погибшая, и четырех ее подруг. На запястье погибшей обнаружили отпечаток зубов одной из подозреваемых, а между пальцами — волосы другой. В январе пять женщин предстали перед судом.

Ипек А. заявила, что подозревала няню в воровстве. У ее ребенка-инвалида пропал слуховой аппарат стоимостью 8 тысяч лир ($1000). Ипек потребовала, чтобы няня нашла устройство, а тем временем специально с целью проверки оставила в ящике стола 400 лир. В итоге 150 лир пропали. Чтобы поговорить с няней, Ипек позвала четырех своих подруг: Улку Ч., Фатиму М., Бурджу М. и Бурку К.

По словам Ипек, Меремгулыева отрицала свою причастность к кражам, а затем напала на нее, когда Ипек хотела позвонить в полицию. Няня якобы схватила ее за волосы и пыталась отобрать телефон. Улку разняла их, после чего Ипек выбежала из дома и позвонила в полицию с улицы.

Подследственная Улку сказала: «Мы боялись, что она что-то сделает с ребенком. Я укусила ее за руку, потому что она и меня тянула за волосы. Я толкнула ее в спальню, а сама пошла на другой балкон, на кухне. Я видела, как женщина спрыгнула с балкона, и услышала звук удара тела».

В расследовании наступил перелом 5 мая 2020 года, когда с телефона Улку в Коммуникационный центр аппарата президента (CIMER) было направлено сообщение: «Я столкнула эту женщину, я сожалею об этом». Однако в суде Улку заявила, что ничего подобного не писала, а телефон у нее украли. Тем не менее, именно из-за этого сообщения она была заключена под арест — единственная из подсудимых. Она общалась с участниками заседания по видеосвязи из тюрьмы, а остальные женщины пришли в зал суда лично.

Судья постановил обратиться в Управление информационных технологий и связи, чтобы прояснить вопрос с сообщением с телефона Улку. До тех пор в разбирательстве объявлена пауза. Улку оставлена под арестом, к остальным подсудимым по-прежнему применяются меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Если вина женщин будет доказана, им грозит пожизненное заключение. Именно такое наказание прокуратура требует за убийство, совершенное группой лиц.

Турция до эпидемии COVID-19 являлась самым популярным направлением туркменской трудовой миграции. Это единственная страна, с которой у Туркменистана одновременно действует безвизовый режим и существует (точнее, существовало до эпидемии) прямое авиасообщение. Няня и сиделка — вакансии, которые чаще всего предлагали гражданкам Туркменистана.