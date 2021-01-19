НАТО помогает укрепить потенциал киберзащиты Монголии

CentralAsia (MNG) - 18 января 2021 года НАТО отметила успешное завершение многолетнего проекта, направленного на укрепление потенциала киберзащиты Монголии, одного из партнеров НАТО по всему миру.

Проект реализовывался в период с 2017 по 2020 годы при поддержке программы НАТО «Наука ради мира и безопасности» (Science for Peace and Security - SPS).

Это повлекло за собой создание Центра кибербезопасности для Вооруженных сил Монголии и предоставление специального обучения и оборудования. Он также получил техническую поддержку со стороны Агентства связи и информации НАТО.

Торжественное открытие нового центра и центра реагирования на киберинциденты для Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Монголии было ознаменовано виртуальной церемонией перерезания ленточки. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ и министр обороны Монголии Сайханбаяр Гурсэд присоединились из Брюсселя и Улан-Батора соответственно.

Заместитель генерального секретаря НАТО подчеркнул важность этого проекта для повышения устойчивости и безопасности систем информационных технологий Монголии. «Успешное завершение этого проекта означает, что Монголия теперь лучше оснащена для предотвращения, смягчения и реагирования на кибер-вызовы, которые стремятся угрожать ее учреждениям», - отметил он.

Министр обороны Монголии подчеркнул, что «не только сетевые инженеры и техники получают выгоду от оборудования и программного обеспечения, предоставленных в рамках проекта, но также и все пользователи сети Вооруженных сил». Далее он отметил: «Этот проект представляет собой полный пакет, включающий эффективное обучение кибербезопасности для команды по кибербезопасности, предоставление оборудования с новейшими технологиями и официальное лицензирование».

На мероприятии начальник штаба Агентства связи и информации НАТО генерал-майор Гёксель Севиндик сказал: «Этот новый потенциал будет одновременно национальным центром реагирования на кибератаки и координационным центром для сотрудничества с другими странами в области кибербезопасности».

Программа НАТО «Наука ради мира и безопасности» сыграла важную роль в активизации практического сотрудничества между НАТО и Монголией по вопросам, представляющим общий интерес; и это способствовало укреплению этого партнерства.

«Широкий спектр мероприятий, поддерживаемых программой НАТО« Наука ради мира и безопасности », помогает создать процветающее сообщество ученых, экспертов и политиков всего мира — из НАТО и стран-партнеров, — которые обмениваются знаниями и разрабатывают новаторские идеи для решения проблем безопасности. сегодня и завтра », - отметил д-р Дениз Бетен, старший советник по вопросам SPS и партнерского сотрудничества.

С 2012 года Программа «Наука во имя мира и безопасности» сотрудничает с Монголией не только для решения проблем кибербезопасности, но и для поддержки усилий по созданию базы данных для отслеживания реабилитации и восстановления бывших военных объектов в стране.

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