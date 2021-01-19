Новому боссу Rio Tinto пришлось стиснуть зубы из-за Монголии

CentralAsia (MNG) - Якобу Стаушолму придется подобрать путеводитель по Улан-Батору. Перед новым исполнительным директором Rio Tinto стоит непростой список дел, и на нем стоит проблемный проект компании по добыче меди и золота Оюу-Толгой стоимостью 10 миллиардов долларов, расположенный в 700 км от столицы Монголии. Пытаться удовлетворить все заинтересованные стороны сразу — наверное, глупость.

Удивительно, что весь этот неприятный беспорядок, наряду с высокой напряженностью в отношениях между Австралией и Китаем, а также испорченные отношения Rio Tinto с коренными народами не отговорили Стаушолма от работы. Turquoise Hill Resources, зарегистрированная в Канаде компания, владеющая двумя третями Оюу-Толгой, потеряла пятую часть своей рыночной стоимости 11 января из-за предположений о том, что правительство Монголии может прекратить реализацию проекта. Акции Turquoise, в которой Rio принадлежит 51% акций, упали на две трети с 2016 года.

Оюу-Толгой должен быть настоящим активом. Ожидается, что в конце этого десятилетия он будет производить 500 000 тонн меди ежегодно. Это сделает его четвертым по величине производителем в мире. А цены на красный металл с марта выросли на 70% и должны оставаться высокими, поскольку спрос на электроэнергию и, следовательно, на медную проводку резко возрастет.

Однако этому проекту мешают шаткая корпоративная структура и серьезная проблема с финансированием. Крупные раскопки обычно связаны с частным сектором, владеющим акциями, с выплатой щедрых ежегодных роялти в казну принимающего государства. Помимо Rio Tinto, у Оюу-Толгой есть три основных заинтересованного лица: государство, немонгольские миноритарные акционеры, владеющие 49% Turquoise, и Odey Asset Management, напористый британский хедж-фонд, который является инвестором из Rio Tinto и имеет короткую позицию в Turquoise. Улан-Батор владеет 34% Oyu Tolgoi LLC, а Turquoise - остальной частью.

Основная головная боль заключается в том, что Монголия с ВВП всего в 14 миллиардов долларов и ограниченными денежными средствами уже давно финансирует свою часть капитальных вложений в проект за счет кредитов от Turquoise. Согласно сообщениям компании, он представляет собой значительную часть из 7 миллиардов долларов, авансированных Оюу-Толгой за последнее десятилетие, с годовой процентной ставкой на 6,5 процентных пункта выше лондонской межбанковской ставки предложения. Она также заняла 1,3 миллиарда долларов у Turquoise для финансирования покупки акций Оюу-Толгой. Все это необходимо вернуть, прежде чем Монголия сможет получить дивиденды. Даже если бы проект был реализован в срок и в рамках бюджета, Улан-Батор пришлось бы долго ждать.

В настоящее время стоимость проекта резко подскочила до 6,75 миллиарда долларов, поэтому любые выплаты могут занять десятилетия. Неудивительно, что вызывает политический скандал в Монголии. Между тем, Turquoise сталкивается с дефицитом финансирования в размере не менее 3 миллиардов долларов между моментом в 2022 году, когда у нее закончатся оставшиеся 1,3 миллиарда долларов, и датой несколько лет спустя, когда основная подпольная фаза Оюу-Толгой начнет отбрасывать деньги.

Стаушолм может выбирать между постепенным и радикальным решением. Первый, за который выступают некоторые миноритарные акционеры биржи, будет принимать различные меры, чтобы восполнить дефицит финансирования. Увеличение срока погашения примерно на треть из 4,4 миллиарда долларов финансирования Оюу-Толгой, полученного от международных кредиторов в 2015 году, снизило бы расходы на обслуживание. Остальное сделают выпуск других долговых обязательств, предварительная продажа части металла рудника и предположения о более высоких ценах на медь.

Odey предпочитает более смелый подход. Вместо того, чтобы увеличивать долг Turquoise, он считает, что Rio должна настаивать на большом вопросе прав. Это имеет смысл, поскольку дефицит финансирования в размере 3 миллиардов долларов может фактически увеличиться, если Turquoise в конечном итоге придется платить за электростанцию, обеспечивающую электроэнергию для шахты, которую в настоящее время обеспечивает Китай. Но с учетом того, что рыночная капитализация Turquoise составляет менее 2,5 миллиардов долларов, любые инвесторы, не принимавшие участия в увеличении капитала, будут сильно размыты.

Стаушолм не будет стремиться ни к противодействию миноритарным акционерам Turquoise, ни к вложению еще большей части денег своей компании в откуп капитала, связанный с Оюу-Толгой. Однако при минимальном чистом долге Rio может продвигать наиболее устойчивое долгосрочное решение. Его компания уже гарантирует проектное финансирование на сумму 4,4 миллиарда долларов и консолидирует кредиты на 8,3 миллиарда долларов. Рост капитала оставит Рио с большим потоком денежных средств по проекту без увеличения долга, который он обеспечивает.

Боссу Rio Tinto также необходимо осторожно обходить Улан-Батор. Ядерный вариант Монголии заключался бы в том, чтобы исключить добытчика стоимостью 140 миллиардов долларов из проекта и вместо этого привлечь одного из его конкурентов. Разрыв такого громкого контракта может нанести ущерб потокам иностранных инвестиций в страну, но значимость Оюу-Толгой может оправдать риск. Помимо решения проблемы дефицита финансирования, принимающая страна хочет получить больше денег от шахты, которой, по ее мнению, она владеет.

Таким образом, наименее плохая стратегия Стаушольма, вероятно, имеет два направления. Во-первых, Rio должна поддержать увеличение капитала, чтобы восполнить дефицит финансирования. Если миноритарные акционеры Turquoise с оптимизмом смотрят на Оюу-Толгой, они должны быть готовы поддержать вопрос о правах.

Во-вторых, Стаушольм должен изменить структуру кредита, чтобы успокоить Монголию. Один из вариантов — направить 75% денег, которые генерирует Оюу-Толгой, на сокращение долга, а оставшуюся часть использовать для выплат Улан-Батор. Чтобы облегчить отношения между майнером и государством, может потребоваться разделение 50 на 50. При таком подходе, наряду с необходимостью отвечать рассерженным владельцам бирюзы, Rio может понести финансовый удар. Но, вероятно, так будет практически в любом решении.

Стаушхольм не может сделать всех счастливыми. Как новый веник, он, по крайней мере, имеет более свободную руку по сравнению с его предшественником Жан-Себастьеном Жаком, который был так тесно связан с проектом. Он также может использовать это, -пишет Reuters.

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