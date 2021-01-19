Министр обороны Монголии принял посла Венгрии

CentralAsia (MNG) - Министр обороны Г.Сайханбаяр принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии в Монголии доктора Борбалы Анну Обрушански.

В ходе встречи они обменялись мнениями об отношениях между двумя странами, особенно в сфере обороны, а также текущем состоянии партнерства, дальнейшем развитии и мерах, которые необходимо принять.

Подчеркнув, что с момента установления дипломатических отношений между Монголией и Венгрией прошло более 70 лет, министр Г. Сайханбаяр заявил, что создана правовая среда и есть много возможностей для активного развития сотрудничества в оборонной сфере в рамках меморандума о сотрудничестве. понимание, желая успехов в ее дипломатической миссии.

В ответ посол д-р Борбала Обрусански выразила удовлетворение последовательным развитием партнерства между двумя странами на протяжении многих лет и пообещала продолжать работу над партнерством двух стран в оборонном секторе, особенно в военном образовании, здравоохранении, истории, и исследования, сотрудничая по большему количеству вопросов в этой области.

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