Город Барут (Марк) в Германии оказывает финансовую помощь Мөрөн, аймака Хубсугул

CentralAsia (MNG) - Город Барут (Марк) в Федеративной Республике Германия предоставляет финансовую помощь в размере 48 201 евро городу Мөрөн, аймака Хубсугул.

Финансовая помощь будет потрачена на обеспечение СИЗ персоналу городской администрации, больниц, полиции и агентства по чрезвычайным ситуациям, работающим в условиях пандемии, закупку 2000 наборов тестов на COVID-19 для экспресс-тестирования, поставку дезинфицирующих средств и повышение осведомленности общественности о опасность коронавируса и его профилактика.

Финансовую помощь послу Монголии в ФРГ Д.Ганбату вручил мэр города Барут (Марк) Петер Илк. «Партнерство между нашими двумя городами, начатое в 2011 году, в этом году отмечает свое 10-летие. В рамках партнерства мы открыли учебный центр в Мөрөн. Также мы сотрудничаем с проектом «Эко матери Мөрөн». В 2021 году запланировано проведение определенных мероприятий на базе учебного центра. Мы продолжим устойчивое сотрудничество с Мөрөн и в будущем», - говорит мэр Питер Илк.

Барут (Марк) — город в Германии, в земле Бранденбург. Входит в состав района Тельтов-Флеминг. Население составляет 4174 человека (на 31 декабря 2010 года). (2007). Занимает площадь 233,62 км². Официальный код — 12 0 72 014.

Город подразделяется на 12 городских районов.

Мөрөн — город в Монголии, административный центр аймака Хубсугул. В конце 2007 года население города составляло 36 082 человека, площадь — 102,9 км², плотность населения — 351 человек на 1 км². Расположен рядом с рекой Дэлгэр-Мөрөн, левым истоком реки Селенга. В городе есть музей, театр, больница, почта, несколько школ и детских садов. Здесь же расположен один из крупнейших торговых рынков Монголии. Важное значение имеет городской аэропорт, обслуживающий местные линии (на Улан-Батор, Булган, Ховд), а также международные рейсы зарубежных авиакомпаний.

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