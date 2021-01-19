В Монголии на этой неделе ожидается повышение температуры

CentralAsia (MNG) - Ожидается, что погода будет стабильной по всей стране с более высокими дневными температурами. 19 января ожидается небольшой снегопад в Хубсугуле и горных районах Хэнтия.

Скорость ветра большую часть времени будет 6-11 м / сек, 22 января в горных районах достигнет 14-16 м / сек.

При более высоких температурах на большей части страны, во впадине озера Увс и Дархад, в истоке реки Завхан, недалеко от Хурэнбэлчира и в бассейнах рек Тэс и Халх, температура будет колебаться от -30 до -35 градусов по Цельсию ночью и от -20 до -25 днем.

В горных районах рек Хангай, Хубсугул и Хэнтий, а также в бассейнах рек Идэр, Эг, Уур, Орхон, Сэлэнгэ, Хараа, Ерөө, Туул, Тэрэлж, Хэрлэн температура будет ночью от -24 до -29. , и от -13 до -18 в течение дня.

В малоснежных регионах страны ночная температура составит от -9 до -14 градусов по Цельсию, а дневная - от +1 до -4 градусов по Цельсию.

В других районах ожидается температура от -16 до -21 ночью и от -5 до -10 днем.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения