ЕС финансирует проект по защите уязвимого населения от негативного воздействия COVID-19 в Монголии

CentralAsia (MNG) - В партнерстве с World Vision Европейский союз запускает 18-месячный проект стоимостью 1 млн.евро, чтобы способствовать ограничению распространения COVID-19 и уменьшить его негативное воздействие на уязвимое население Монголии, особенно на матерей, детей и людей, находящихся под медицинским наблюдением.

Финансируемый Европейским союзом проект «Восстановление вместе», реализуемый World Vision, будет способствовать ограничению распространения COVID-19 и уменьшению его воздействия на защиту, средства к существованию, здоровье и питание уязвимого населения в целевых районах, а именно в столичных районах Сухбаатар, Баянзурх и Сонгинохайрхан, и в аймаках Өвөрхангай, Баян-Өлгий.

Во время виртуального мероприятия, посвященного запуску проекта, г-н Марко Ферри, советник-министр, заместитель главы миссии представительства Европейского Союза в Монголии, заявил: «Этот проект своевременен в эти трудные времена, когда COVID-19 широко распространен в Монголии. Его цель - охватить наиболее уязвимые слои населения, внося вклад в улучшение системы здравоохранения во время пандемии и поддерживая средства к существованию уязвимых людей».

Г-жа Аня Голд, региональный менеджер проекта World Vision Germany в Восточной Азии, сказала: «Кризис COVID-19 требует больше, чем когда-либо, нашей приверженности уязвимым слоям населения, особенно детям этой страны. Защита детей имеет особое значение, поскольку они больше всего страдают от кризиса. Кроме того, в рамках этого проекта будут предоставлены койки с больничным оборудованием».

В рамках проекта World Vision Mongolia в лице национального директора г-жи Б.Болорцэцэг подписала соглашения о сотрудничестве с управляющими целевых территорий проекта. Во время церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании она сказала: «Многие исследования показывают, что глобальная пандемия COVID-19 в 2020 году особенно влияет на средства к существованию уязвимых домохозяйств, местных предприятий и экономики. Я хотела бы поблагодарить Европейский Союз за реалистичную оценку текущей ситуации и за финансирование проекта по снижению негативного воздействия пандемии на этих людей».

Этот проект косвенно принесет пользу 1,06 млн.населения целевой области, поскольку он будет направлен на укрепление организационного и технического потенциала ОГО, что, как ожидается, поддержит роль ОГО в достижении целей национального развития.

Грантовый проект «Восстановление вместе», финансируемый Европейским союзом, будет поддерживать уязвимые домохозяйства, затронутые Covid-19, посредством помощи в восстановлении средств к существованию и расширять их доступ к питанию, здравоохранению и услугам WASH для удовлетворения основных и неотложных потребностей. Кроме того, проект укрепит систему здравоохранения, обеспечив оснащение медицинских учреждений оборудованием для реагирования и профилактики COVID-19.

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