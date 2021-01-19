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  19 января 2021
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Монголы готовы потратить 10 долларов на вакцины от COVID-19

CentralAsia (MNG) -  80 процентов монголов хотят делать уколы вакциной против COVID-19.

Выяснилось, что 80 процентов населения Монголии, многие из которых живут в бедности, хотят получить вакцину от коронавируса бесплатно; некоторые, 61 процент монголов хотят получить уколы, даже если им придется платить.

Цифры взяты из исследования «Влияние COVID-19 на общество», проведенного совместно Национальным статистическим управлением Монголии и Всемирным банком.

Однако люди, участвовавшие в опросе, подтвердили, что они могут позволить себе заплатить до 30000 тугриков (около $ 10) за вакцину против COVID-19.

Коронавирус в Монголии
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