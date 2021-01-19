В 2020 году Оюу-Толгой уплатил Монголии налоги и роялти на сумму $290 млн

CentralAsia (MNG) - Компания «Оюу-Толгой» неизменно признается одним из крупнейших налогоплательщиков Монголии. Компания «Оюу-Толгой» выплатила правительству Монголии более 5,8 трлн тугриков (примерно 2,8 млрд долларов США) в виде налогов, роялти и сборов с 2010 года.

Компания «Оюу-Толгой» вносит значительный вклад в экономику Монголии, с валовыми внутренними расходами более 11,3 млрд долларов США с 2010 года. Кроме того, Оюу-Толгой гордится тем, что создает значительную ценность для Монголии как крупный работодатель в стране с рабочая сила более 12 300 человек, 94 процента из которых являются гражданами Монголии, говорится в сообщении компании.

В 2020 году компания уплатила налоги и роялти в размере около 290 миллионов долларов США и произвела некоторые ранние выплаты роялти в течение года, чтобы поддержать меры правительства по борьбе с COVID-19.

22 декабря 2020 года компания «Оюу-Толгой» получила от налогового управления Монголии (MTA) требование о начислении налога на сумму 649 миллиардов тугриков (примерно 228 миллионов долларов США). Настоящая оценка относится к проверке налогов, уплаченных компании «Оюу-Толгой» в период с 2016 по 2018 год. Компания «Оюу-Толгой» оплачивает все налоги и сборы, требуемые в соответствии с законодательством Монголии и стабильной налоговой средой, созданной Инвестиционным соглашением Оюу-Толгой (Investment Agreement - IA), Планом подземного развития (Underground Development Plan -UDP) и инструктивными письмами от MTA. Оюу-Толгой соблюдает все применимые международные правила и руководящие принципы, включая Руководство ОЭСР по трансфертному ценообразованию, утверждает компания.

За отчетный период, с 2016 по 2018 год, компания «Оюу-Толгой» уплатила около 797 млн долларов США в виде налогов, роялти и сборов. За тот же период компания «Оюу-Толгой» зафиксировала убыток чистой прибыли в размере более 600 миллионов долларов США.

MTA также стремится сократить перенесенные налоговые убытки компании «Оюу-Толгой» на 3,4 триллиона тугриков (примерно 1,5 миллиарда долларов США).

Оюу-Толгой, крупнейшая компания по добыче меди и золота Монголии, является стратегическим партнерством между правительством Монголии, Turquoise Hill Resources и Rio Tinto. Расположенная в Южном Гоби, компания «Оюу-Толгой» начала отгрузку продукции клиентам в июле 2013 года. «Оюу-Толгой» управляется компанией Rio Tinto, которая вкладывает глобальный опыт и передовые технологии в развитие горнодобывающей промышленности Монголии и гарантирует, что «Оюу-Толгой» является одним из самые современные шахты в мире. Для «Оюу-Толгой» нет ничего важнее безопасности. Бизнес работает по принципу: если работа не может быть выполнена безопасно, она не будет выполнена вообще, заключается сообщение компании.

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