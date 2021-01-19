В Ашхабаде больницы освобождают места для новых пациентов с COVID-19, - СМИ

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CentralAsia (TM) - Ашхабадские больницы экстренно освобождают места для новых пациентов, отправляя домой тех, состояние которых несколько улучшилось.

Между тем выяснилось, что накануне визита министра здравоохранения в туркменабатскую многопрофильную больницу на прошлой неделе, некоторым сотрудникам, заболевшим коронавирусом было дано указание «не показываться министру на глаза».

Как сообщают корреспонденты Азатлыка, в столичных больницах нет свободных мест, в связи с этим пациентов с коронавирусом, а также находящихся на лечении с другими заболеваниями, состояние которых несколько улучшилось, выписывают и рекомендуют долечиваться дома. Кроме того, смягчили меры в отношении пациентов с признаками COVID-19 отказывающихся от госпитализации.

В начале декабря сообщалось о случаях принудительной госпитализации тех, кто обратившись в скорую помощь с признаками коронавируса, потом отказывался от больничного лечения.

Между тем, накануне визита министра здравоохранения в многофункциональную больницу в Туркменабаде на прошлой неделе выяснилось, что руководство больницы проинструктировало персонал, с выявленным коронавирусом, «не появляться» в больнице.

За день до приезда министра коронавирус был обнаружен у нескольких сотрудников, в том числе двух уборщиц, работающих в карантинном отделении лечебного заведения. Руководство больницы отказало своим сотрудникам в лечении, велев не появляться на работе. Азатлыку известны имена сотрудников и руководителя, отказавшегося лечить своих подчиненных из-за страха перед министром, но редакция воздерживается от их публикации в целях безопасности своих источников.

На фоне сообщений об увеличении числа заболевших и смертей от коронавируса, власти Туркменистана продолжают утверждать, что в стране нет ни одного случая заражения COVID-19. Туркменские официальные лица не отправляют тесты на COVID-19 для независимого исследования в зарубежные лаборатории.