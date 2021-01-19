В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 170 тысяч

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 999 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 19 января сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 150;

- город Нур-Султан - 124;

- Акмолинская область - 109;

- Алматинская область - 93;

- город Алматы - 79;

- Атырауская область - 78;

- Костанайская область - 72;

- Северо-Казахстанская область - 71;

- Карагандинская область - 66;

- Западно-Казахстанская область - 50;

- Восточно-Казахстанская область - 47;

- Жамбылская область - 25;

- Туркестанская область - 17;

- город Шымкент - 7;

- Кызылординская область - 5;

- Актюбинская область - 4;

- Мангистауская область - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлены 170 098 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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