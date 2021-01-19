В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 170 тысяч

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 999 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 19 января сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 150;
- город Нур-Султан - 124;
- Акмолинская область - 109;
- Алматинская область - 93;
- город Алматы - 79;
- Атырауская область - 78;
- Костанайская область - 72;
- Северо-Казахстанская область - 71;
- Карагандинская область - 66;
- Западно-Казахстанская область - 50;
- Восточно-Казахстанская область - 47;
- Жамбылская область - 25;
- Туркестанская область - 17;
- город Шымкент - 7;
- Кызылординская область - 5;
- Актюбинская область - 4;
- Мангистауская область - 2.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлены 170 098 случаев коронавируса.