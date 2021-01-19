В Таджикистане продукты за год подорожали на 40%

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане в 2020 году некоторые продукты подорожали до 42 % , непродовольственные товары - до шести.

По данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, в 2020 года произошло подорожание: растительного масла на 42,2%,сахара-песка на 40,7%, картофеля на 19,8%, куриных яиц на 18,9%,хлеба на 13,8%, мяса на 5,7%, фруктов на 4,7%, молока на 4,3%.

Цены на многие сельхозпродукты возросли в целом до 13 процентов. Как следует из опубликованной на сайте Агентства по статистике при президенте Таджикистана статистики, из фруктов больше всего подорожали лимоны – на 24,3%.

Цены на промышленные товары по итогам 2020 года выросли в Таджикистана на 5,8 %. Больше всего подорожали средства гигиены, строительные материалы, лекарства, ткани, одежда и обувь, сообщает Агентство по статистике.

Весной в крупных городах Таджикистана из-за слухов, что со вспышкой коронавируса в страну прекратиться импорт продовольствия и повысятся цены, люди бросились в магазины и на рынки, чтобы закупить продукты. Особым спросом пользовалась мука, цена которой поднялась тогда почти в два раза. Агентство по статистике при президенте республики сообщило, что общий уровень инфляции в прошлом году достиг 9,4% вместо запланированных 7%.



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