В 2020 году в Узбекистане побит исторический рекорд по смертности - 175,6 тысяч

CentralAsia (UZ) - За 2020 год в Узбекистане зарегистрировано 175,6 тыс. смертей, что является абсолютным историческим рекордом, передает Кун.уз, ссылаясь на Госкомстат.

Из общего числа зарегистрированных смертей за январь-декабрь 2020 года 60% приходятся на болезни системы кровообращения, 8% – новообразования, 7,2% – болезни органов дыхания, 4,4% – болезни органов пищеварения, 4,4% – несчастные случаи, отравления и травмы, 4,4% – инфекционные и паразитарные заболевания и 11,6% – другие болезни.

В 2019 году в стране умерло 154,6 тыс. человек, в 2018 году – 154,9 тыс., в 2017 году – 160,7 тыс., в 2016 году – 154,7 тыс., в 2015 году – 152 тыс.

Ранее министр здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев заявил, что статистика о количестве граждан, скончавшихся от COVID-19, не будет публиковаться. Для получения данных нужно сделать официальный запрос.

«Это ни для кого не секрет. Если кто-то попросит официально предоставить статистику, он получит ответ», – сказал министр. Хаджибаев подчеркнул, что во всех остальных случаях эта информация не будет разглашаться.

Согласно последним данным Минздрава Узбекистана, с момента начала пандемии в стране выявлено 78 036 случаев заболевания коронавирусом. Летальных исходов от коронавируса - 619.