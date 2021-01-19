[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
30% выздоровевших от коронавируса снова попадает в больницу, - исследование

CentralAsia (CA) -  Около 30% пациентов с коронавирусом, выписанные из британских больниц, вновь оказались в них в течение пяти месяцев. Об этом говорится в совместном исследовании Лестерского университета и Национального бюро статистики.

Ученые изучили 47 780 бывших пациентов. Точная доля вернувшихся в больницы в течение 140 дней составила 29,4%. Скончались 12,3%. У многих пациентов развились или обострились заболевания сердца, диабет, хронические заболевания печени и почек.

Это может значить, что в статистику смертности от коронавируса нужно включать гораздо больше случаев, говорят исследователи. Сегодня в Британии смертью от коронавируса считается смерть, произошедшая в течение 28 дней после постановки диагноза.

По словам одного из авторов исследования, профессора Лестерского университета Камлеша Кумли, это самое масштабное исследование такого рода в Великобритании.

«Судя по всему, люди возвращаются домой, у них развиваются долгосрочные симптомы, после чего они снова попадают в больницы и умирают», - говорит он.

«Основной вывод в том, что нам нужно готовиться к «долгому ковиду». Это титаническая задача, следить за всеми выписанными пациентами. Служба здравоохранения работает на пределе, но какой-то мониторинг нужно организовать», - сказал он.

print
  • Мирзиёев наградил врачей из Новосибирска нагрудными знаками «Мехр-саховат»
  • В Туркменистане завершились продленные школьные каникулы
  • Монгольские студенты требуют снизить плату за обучение во время дистанционных занятий


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com