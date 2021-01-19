30% выздоровевших от коронавируса снова попадает в больницу, - исследование

CentralAsia (CA) - Около 30% пациентов с коронавирусом, выписанные из британских больниц, вновь оказались в них в течение пяти месяцев. Об этом говорится в совместном исследовании Лестерского университета и Национального бюро статистики.



Ученые изучили 47 780 бывших пациентов. Точная доля вернувшихся в больницы в течение 140 дней составила 29,4%. Скончались 12,3%. У многих пациентов развились или обострились заболевания сердца, диабет, хронические заболевания печени и почек.



Это может значить, что в статистику смертности от коронавируса нужно включать гораздо больше случаев, говорят исследователи. Сегодня в Британии смертью от коронавируса считается смерть, произошедшая в течение 28 дней после постановки диагноза.



По словам одного из авторов исследования, профессора Лестерского университета Камлеша Кумли, это самое масштабное исследование такого рода в Великобритании.



«Судя по всему, люди возвращаются домой, у них развиваются долгосрочные симптомы, после чего они снова попадают в больницы и умирают», - говорит он.



«Основной вывод в том, что нам нужно готовиться к «долгому ковиду». Это титаническая задача, следить за всеми выписанными пациентами. Служба здравоохранения работает на пределе, но какой-то мониторинг нужно организовать», - сказал он.

