В Монголии за сутки коронавирус выявлен у 10 человек. Всего — 1536

CentralAsia (MNG) - По состоянию на 18 января, как сообщает Минздрав Монголии, в масштабах страны проведены 17 646 тестов на коронавирус, и у 10 человек в Улан-Баторе выявлен COVID-19. Последние 28 дней в аймаках Монголии не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

За последние сутки 28 человек выписаны из медучреждений страны.



В стране официально зарегистрировано 1536 случаев заражения коронавирусом, из ни 995 пациентов вылечились. В настоящее время на лечении находится 530 человек.

Коронавирус в Монголии

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