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  19 января 2021
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Дональд Трамп записал прощальное видеообращение, - CNN

CentralAsia (CA) -  Действующий президент США Дональд Трамп записал прощальное видеообращение в Белом доме, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Предположительно, на видео Трамп рассказал о своих достижениях за четыре года на посту главы государства.

Ожидается, что видео будет опубликовано во вторник, хотя окончательные сроки еще не определены.

Другой источник CNN сообщает, что последние дни президента Трампа в Белом доме состояли из брифингов Секретной службы США об угрозах безопасности в связи с инаугурацией избранного президента Джо Байдена.

Источники сообщают, что Дональд и Мелания Трамп покинут Вашингтон в среду утром, их будут сопровождать помощники.

Инаугурация Байдена пройдет 20 января, для подготовки к ней и в связи с атакой на Капитолий 6 января в столице страны Вашингтоне приняты беспрецедентные меры безопасности.

Трамп уже отказался присутствовать на инаугурации своего преемника.

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