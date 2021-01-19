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  19 января 2021
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В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели 946 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 946 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 154 449 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 19 099;

- Алматы - 18 651;

- Нур-Султан - 18 035;

- Атырауская область - 13 796;

- Карагандинская область - 12 032;

- Павлодарская область - 9431;

- Северо-Казахстанская область - 8772;

- Западно-Казахстанская область - 8636;

- Костанайская область - 7701;

- Акмолинская область - 7346;

- Алматинская область - 6208;

- Шымкент - 5347;

- Жамбылская область - 4967;

- Мангистауская область - 3693;

- Актюбинская область - 3684;

- Туркестанская область - 3659;

- Кызылординская область - 3392.

Коронавирус в Казахстане
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