В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели 946 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 946 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 154 449 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 19 099;
- Алматы - 18 651;
- Нур-Султан - 18 035;
- Атырауская область - 13 796;
- Карагандинская область - 12 032;
- Павлодарская область - 9431;
- Северо-Казахстанская область - 8772;
- Западно-Казахстанская область - 8636;
- Костанайская область - 7701;
- Акмолинская область - 7346;
- Алматинская область - 6208;
- Шымкент - 5347;
- Жамбылская область - 4967;
- Мангистауская область - 3693;
- Актюбинская область - 3684;
- Туркестанская область - 3659;
- Кызылординская область - 3392.
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