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  19 января 2021
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Индия передаст Монголии вакцины от COVID-19 своего производства

CentralAsia (MNG) -  Индия одобрила две экстренные вакцины от COVID-19, «Covaxin» и «Covishield». «Covaxin» будет отправлен в 7 стран, включая Монголию и Оман, а «Covishield» будет отправлен, в частности, в Бутан и Афганистан, чтобы помочь «удовлетворить неотложные потребности».

Правительство Индии в понедельник решило бесплатно экспортировать вакцины от COVID-19 в соседние страны в качестве жеста доброй воли.

Две вакцины, одобренные в Индии 3 января, — это «Covaxin» и «Covishield». В то время как «Covishield» — это вакцина Oxford-AstraZeneca, производимая Индийским институтом сыворотки (SII) в Пуне, «Covaxin» производится Bharat Biotech и разрабатывается совместно с Индийским советом медицинских исследований.

В понедельник официальные лица Министерства иностранных дел, Министерства здравоохранения и благополучия семьи и Министерства химикатов и удобрений (головное министерство Департамента фармацевтики) встретились с представителями Bharat Biotech и SII, чтобы обсудить план экспорта.

Как сообщили ThePrint в официальных источниках, правительство решило направить первый транш, чтобы помочь странам «удовлетворить их непосредственные потребности».

«В качестве жеста доброй воли правительство планирует отправить Covaxin в Монголию, Оман, Мьянму, Филиппины, Бахрейн, Мальдивы и Маврикий», - сказал высокопоставленный чиновник, участвовавший в встрече. «Covishield будет отправлен в Бутан, Афганистан, Непал, Бангладеш и Сейшельские острова», - добавил он.

Официальные лица также обсудили наличие вакцин для внутреннего потребления после экспорта.

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