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  19 января 2021
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В Казахстане спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой назвал возможные сроки пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

По его словам, вероятный пик регистрации случаев возможен в конце марта.

«По оптимистичному сценарию ожидается регистрация до 3 тысяч в сутки. Максимальная занятость коечного фонда может достичь 24 тысяч коек. Тем не менее, введение жестких карантинных мер при данном сценарии не планируется», - сказал Цой сегодня на заседании правительства.

Глава ведомства также добавил, что что при реалистичном и пессимистичном сценариях, ежедневная регистрация может достигнуть до 6 и 9 тысяч. «А занятость коечного фонда составит до 45 тысяч коек. То есть не превысит 52 тысяч коек, которые доступны для больных КВИ. Но приведет к необходимости введения жестких карантинных мер, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения», - сказал он.

На сегодняшний день число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 170 тысяч, выздоровели более 154 тыс. пациентов, скончались почти 2,5 тыс. человек.

Коронавирус в Казахстане
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