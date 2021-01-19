Объём денежных переводов в Узбекистан в 2020 году составил более $6 млрд

- Узбекистан, экономика
- 10:54, 19 января 2021
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CentralAsia (UZ) - Объём поступивших в Узбекистан трансграничных переводов за 2020 год составил $6,03 млрд., увеличившись по сравнению с 2019 годом на $17 млн. или 0,3%, сообщила пресс-служба Центробанка.
По данным финансового регулятора, объём отправленных из Узбекистана валютных средств достиг $1,20 млрд., что больше чем за аналогичный период прошлого года на $157 млн. или 15%.
В результате, положительное сальдо по трансграничным переводам сложилось на уровне $4,83 млрд.