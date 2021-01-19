В России готовятся к большим митингам из-за ареста Навального

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CentralAsia (CA) - Вчера Химкинский городской суд Москвы заключил Алексея Навального под стражу на 30 суток — до 15 февраля.



В отделении полиции Навальный выпустил видеообращение, в котором призвал своих сторонников выходить на улицу.



А руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что они «немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января».



До суда по замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше» 29 января Навальный будет находиться в СИЗО.



Выездной формат судебного заседания по блогеру Алексею Навальному связан с отсутствием его актуальных данных тестов на коронавирусную инфекцию, объяснили в ФСИН.



Как сообщили ранее в пресс-службе управления ФСИН по Москве, 17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Во ФСИН подчеркнули, что до решения суда он будет находиться под стражей. 29 января Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство о замене Навальному условного наказания на реальное по делу «Ив Роше».



30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Навального условно к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей «за мошенничество и легализацию денежных средств», назначив ему испытательный срок в 5 лет. 4 августа 2017 года он был продлен на год.

