Горнолыжные курорты вновь открываются в Улан-Баторе после снятия ограничений

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии снизило уровень готовности к чрезвычайным ситуациям в Улан-Баторе с 11 января. Кроме того, в связи с этим решением всем бизнес-категориям, кроме 18, разрешено возобновить ограниченные операции.

Кроме того, Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) решила разрешить операции по пяти дополнительным категориям, а именно: электроника, мебель, магазины для смартфонов, киоски и горнолыжные курорты с 18 января.

Жители Улан-Батора, одного из самых загрязненных городов мира, были разочарованы тем, что им запретили находится на открытом воздухе из-за коронавируса. Поэтому ГЧК решила разрешить жителям Улан-Батора заниматься скалолазанием для повышения их иммунной системы и общего самочувствия.

Особенно один из лыжных курортов Sky Resort полон посетителей.

В 2009 году в Улан-Баторе был открыт горнолыжный курорт – Sky Resort – способный принять сразу 1300 гостей, а за день обслужить 4000 посетителей. Здесь можно покататься на горных лыжах, сноубордe, санках. На курорте постоянно находится патруль.

Также здесь есть ресторан вместимостью 300 человек, парковка на 1000 мест, раздевалка со шкафчиками на 480 человек, пункт оказания первой медицинской помощи и обучение первым навыкам катания на горных лыжах. Кроме того, курорт известен своим полем для гольфа, которое устроено по мировым стандартам, с 18-ю лунками, и готово принять 180 любителей гольфа в день.

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