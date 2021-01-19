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  19 января 2021
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Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 78 091

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 18 января количество случаев коронавируса в Узбекистане составляет 78 091 (+55).

По данным Минздрава, за сутки 55 новых случаев выявлены в 10 регионах страны.

Скончался 1 больной коронавирусом, а число общее умерших достигло 620.

Всего излечились от болезни 76 585 (+48) человек, показатель выздоровления составляет 98%.

Из 886 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 158 находятся в тяжёлом состоянии, а 32 - в критическом.

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