Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 78 091

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 18 января количество случаев коронавируса в Узбекистане составляет 78 091 (+55).

По данным Минздрава, за сутки 55 новых случаев выявлены в 10 регионах страны.

Скончался 1 больной коронавирусом, а число общее умерших достигло 620.

Всего излечились от болезни 76 585 (+48) человек, показатель выздоровления составляет 98%.

Из 886 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 158 находятся в тяжёлом состоянии, а 32 - в критическом.