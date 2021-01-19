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  19 января 2021
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Совет Международной федерации хоккея отказался проводить чемпионат мира в Беларуси

CentralAsia (CA) -  Совет Международной федерации хоккея принял решение не проводить матчи предстоящего чемпионата мира на белорусских аренах. Все запланированные в Минске мероприятия турнира будут перенесены.

Как сообщает Euronews, речь идет, в частности, о двух четвертьфиналах, полуфинале, матче за третье место и финале.

В официальном сообщении Международной федерации сказано, что это решение принято из соображений безопасности и учитывает мнения независимых экспертов, а также всех соучредителей. В Минске, — как полагает совет, — окажется под угрозой свобода и безопасность перемещения игроков, официальных лиц, зрителей и журналистов.

Ранее предполагалось, что чемпионат мира примут Минск и Рига с 21 мая по 6 июня. Соревнования оказались под угрозой срыва из-за политического кризиса. Целый ряд международных организаций выступил за перенос игр из-за преследования белорусской оппозиции. В конечном счете от финансирования турнира стали отказываться крупнейшие спонсоры, в частности, Skoda и Nivea.

Наряду с Минском право принимать чемпионат мира по хоккею 2021 может потерять Рига, поскольку они подавали общую заявку. Совет Международной федерации по хоккею планирует рассмотреть вопрос о возможности проведения игр в Латвии, а также предложение организовать соревнования в одной стране в условиях коронавирусной пандемии.

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