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  19 января 2021
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В пустыне Сахара выпал снег. Фото

CentralAsia (CA) -  В пустыне Сахара резко опустилась температура воздуха и выпал снег.

Это необычное погодное явление сфотографировал и опубликовал в Instagram фотограф Карим Бучетата.

Он сфотографировал заснеженную пустыню недалеко от города Айн-Сефра в Алжире, верблюдов после снегопада в районе Табук на северо-западе Саудовской Аравии, а также овец, стоящих на покрытых льдом дюнах, когда температура упала до -3° C.

Как отмечает издание The Sun, в жаркое время года температура в пустыне может подниматься до +50C, но в этом месяце температура упала ниже нуля. Январь - самый холодный месяц в Саудовской Аравии, средняя температура составляет 20,2°. А Табук - один из самых холодных регионов страны со средней температурой 4°.

10 января местных жителей горного региона поразил снежный шквал. Снег также выпал в Ливане, Сирии и Иране.

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