Женщина из США застряла в Узбекистане на 6 месяцев во время пандемии

CentralAsia (UZ) - Женщина из Центрального Техаса на страницах издания kvue.com размышляет о том, как застряла в Узбекистане на 6 месяцев во время глобальной пандемии.

Изначально она планировала 45-дневную поездку в Узбекистан, чтобы выучить русский и узбекский языки. Затем, когда из-за пандемии COVID-19 страны закрыли границы, она застряла еще на 4,5 месяца.

Дженнифер Уиддон из Центрального Техаса сказала, что это опыт, который она ни на что не променяет.

«Некоторым людям нравится выходить на улицу или веселиться; я люблю путешествовать, - сказал Уиддон. «Во мне всегда было что-то, что я хотела постигать другие культуры, ценить что-то другое».

Это привело ее в Узбекистан в начале 2020 года. Она отправилась в путешествие, чтобы выучить русский и узбекский языки.

«Я планировала пробыть там 45 дней», - сказала она. «Потом я получил сообщение в воскресенье, что границы будут закрыты».

В посольстве ей сказали, что у нее есть восемь часов, чтобы добраться до столицы, если она хочет вернуться в США.

«Я просыпаюсь, и военные окружили наш квартал, наши районы и воздвигли баррикады, чтобы вы не могли буквально перемещаться из одного города в другой, а я была в пяти часах езды от столицы», - объяснила она.

Именно тогда она начала планировать, что поездка продлится гораздо дольше.

«Мы даже не говорили на одном языке, но мы разработали 30-дневный план, чтобы заставить меня работать, помогать. Я не работала там, но я была волонтером, занималась репетиторством».

Поездка, которая должна была длиться полтора месяца, превратилась в шесть месяцев. Страна, в которой она никогда не решила бы провести так долго, стала ее домом. Незнакомцы стали друзьями, пишет издание.

Она проводила время, устанавливая связи с людьми, которых никогда бы не встретила, изучая их культуру и делясь своей.

Теперь она вернулась на родину рейсом, который прилетел за гражданами Узбекистана, застрявшими в США.

У нее было 72 часа, чтобы попрощаться, прежде чем вернуться, и у нее остались только фотографии в качестве напоминания о воспоминаниях, которые она не променяла бы ни на что.

«Я могла бы так посмотреть на это и сказать:« Боже, это был худший год в жизни. Я застряла в Узбекистане», но, конечно, я не собираюсь этого делать, потому что ты должен смотреть на положительные моменты", - поделилась Дженнифер Уиддон.