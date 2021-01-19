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  19 января 2021
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За день до инаугурации. Как Вашингтон готовится к передаче власти. Фоторепортаж
// Reuters

CentralAsia (CA) -  Завтра, 20 января в Вашингтоне состоится церемония инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

Вашингтон стал похож на военный лагерь перед церемонией. Военные Национальной гвардии получают оружие и боеприпасы. Вокруг Капитолия расположились солдаты, поскольку ожидается протест сторонников Дональда Трампа.

А Трамп отказался принять участие в инаугурации, и как сообщает CNN, записал прощальное видеообращение.

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