В Японии из-за коронавируса увеличилось число самоубийств

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CentralAsia (CA) - Социологи Городского института геронтологии Токио провели исследование, согласно которому выяснилось, что число самоубийств в Японии выросло на 16%. Авторы связывают рост со второй волной коронавируса и соответствующих ограничений.



Как отмечается в докладе специалистов, в первую волну пандемии число самоубийств в стране наоборот уменьшилось на 14%. Особенно уязвимы оказались женщины и подростки.



«Пандемия в отличие от обычных обстоятельств в разной мере влияет на психологическое состояние детей, подростков и женщин (особенно домохозяек)», - указывают авторы исследования.



Чтобы сдержать распространение коронавируса, власти внедрили широкомасштабные ограничительные меры: людям необходимо ограничить социальные контакты, избегать общественных собраний, закрыть школы и прекратить деловую деятельность.



На сегодняшний день наибольшее внимание уделяется выявлению прямого физического риска заболевания и его профилактике. Однако конец этой пандемии остается далекой перспективой. Это вызывает растущую озабоченность в другой сфере общественного здравоохранения: пандемия может отрицательно сказаться и на психическом здоровье людей, отмечают исследователи.

