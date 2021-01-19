[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Японии из-за коронавируса увеличилось число самоубийств
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Социологи Городского института геронтологии Токио провели исследование, согласно которому выяснилось, что число самоубийств в Японии выросло на 16%. Авторы связывают рост со второй волной коронавируса и соответствующих ограничений.

Как отмечается в докладе специалистов, в первую волну пандемии число самоубийств в стране наоборот уменьшилось на 14%. Особенно уязвимы оказались женщины и подростки.

«Пандемия в отличие от обычных обстоятельств в разной мере влияет на психологическое состояние детей, подростков и женщин (особенно домохозяек)», - указывают авторы исследования.

Чтобы сдержать распространение коронавируса, власти внедрили широкомасштабные ограничительные меры: людям необходимо ограничить социальные контакты, избегать общественных собраний, закрыть школы и прекратить деловую деятельность.

На сегодняшний день наибольшее внимание уделяется выявлению прямого физического риска заболевания и его профилактике. Однако конец этой пандемии остается далекой перспективой. Это вызывает растущую озабоченность в другой сфере общественного здравоохранения: пандемия может отрицательно сказаться и на психическом здоровье людей, отмечают исследователи.

print
  • В Казахстане коронавирусная пневмония выявлена еще у 17 человек за сутки
  • В Японии из-за коронавируса увеличилось число самоубийств
  • В Таджикистане продукты за год подорожали на 40%


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com