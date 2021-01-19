В Казахстане массовая вакцинация населения от коронавируса начнется 1 февраля, - Минздрав

CentralAsia (KZ) - Массовая вакцинация населения от COVID-19 начнется в Казахстане 1 февраля, заявил министр здравоохранения Алексей Цой во время заседания правительства 19 января. До конца года планируется вакцинировать до шести миллионов человек.

Цой сообщил, что сегодня планируется подписание договора между Карагандинским фармацевтическим комплексом и Российским фондом прямых инвестиций на поставку первой партии — 20 тысяч доз вакцины «Спутник V». «К 1 февраля начнется вакцинация населения, которая будет происходить поэтапно», — сказал министр. «На первом этапе вакцинации подлежат медработники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, первичной медико-санитарной помощи, приемных покоев больницы, санитарно-эпидемиологической службы», — сказал Цой.

В марте планируется начать вакцинацию учителей школ, преподавателей вузов, работников ведомственных медицинских служб; с апреля, как предполагается, начнут прививать работников школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студентов, лиц с хроническими заболеваниями.

«До конца года планируется вакцинировать до шести миллионов казахстанцев», — сказал Цой. Из них до двух миллионов человек власти планируют вакцинировать в первом полугодии, в том числе 100 тысяч — в феврале, 150 тысяч — в марте, 600 тысяч — в апреле.

В конце прошлого месяца премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, объявляя о начале производства в Казахстане российской вакцины «Спутник V», заявлял, что массовая вакцинация «Спутником V» начнется в феврале 2021 года. По сообщениям официальных СМИ, на базе Карагандинского фармацевтического комплекса должны произвести около двух миллионов доз вакцины.

Министр здравоохранения Алексей Цой на встрече в правительстве также заявил о «сохраняющейся тенденции» к росту заболеваемости и сказал о прогнозе развития эпидемиологической ситуации, согласно которому «уже в конце марта» возможен пик заболеваемости. Шесть регионов Казахстана на сегодня находятся в «красной» зоне по темпам распространения инфекции, три региона — в «желтой», сообщил министр.

По официальным данным, в Казахстане число зарегистрированных случаев заражения, подтвержденных лабораторно, составляет 170 098. Более 154 тысяч человек считаются выздоровевшими. Умершими от COVID-19 признаны более 2,4 тысячи. Эта статистика не отражает случаи заболевания «ковидоподобной пневмонией» и смертей от нее. С 1 августа в Казахстане, по последним данным, зафиксировано 46 866 случаев заболевания «пневмонией» и 542 летальных исхода.

Представители сферы здравоохранения Казахстана заявляли, что Казахстан, наряду с отечественной, рассматривает «наиболее перспективной» и российскую вакцину. Российская вакцина «Спутник V» на момент регистрации прошла две фазы испытаний. Финальная фаза испытаний началась уже после регистрации. В правительстве России заявляли, что первыми вакцину получат медработники и учителя.

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