За год из Узбекистана эмигрировали 203,7 тысячи человек

CentralAsia (UZ) - В 2020 году из Узбекистана переехали жить в другие страны 203,7 тысячи человек. Об этом говорится в сообщении Госкомстата, опубликованном 18 января.

За год в Узбекистан из других стран приехали 191 200 человек. Количество уехавших из страны стало на 12,5 тысяч больше, чем количество прибывших.

По данным внутренней миграции, 71 800 человек переехали из регионов в столицу страны Ташкент.

Наибольшая доля прибывших из-за рубежа в Узбекистан (в % к их общему количеству) приходится на прибывших из Казахстана (37,0 %), России (22,3 %), Таджикистана (20,0 %) и Кыргызстана (8,5 %), наименьшая – из Туркменистана (1,3 %) и других стран (10,9 %).

Наибольшая доля выбывших из Узбекистана (в % к их общему количеству) приходится в Казахстан (64,3 %), Российскую Федерацию (29,3 %) и Израиль (1,2 %), наименьшая – в Кыргызстан (0,9 %), Таджикистан (0,6 %) и другие страны (3,7 %).

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