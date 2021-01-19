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  19 января 2021
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Названа страна с самым высоким уровнем смертности от коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Великобритании самый высокий уровень смертности от коронавируса в мире. За неделю до 17 января в Королевстве ежедневно умирали 935 человек, что эквивалентно 16,5 человек на миллион.

Статистические данные, собранные исследовательской группой Оксфордского университета, показывают, что в настоящее время ни в одной другой стране не наблюдается более высокого уровня смертности на душу населения.

Однако как пишет Daily Mail, есть вероятность, что в этот показатель снизится благодаря третьему общенациональному карантину в Британии.

На втором месте по уровню смертности от коронавируса стоит Чехия (16,3 на миллион), затем Португалия (14,82 на миллион), Словакия (14,55) и Литва (13,01).

Европа стала эпицентром распространения коронавируса с октября прошлого года, на нее приходится около 30% случаев смерти от COVID-19.

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