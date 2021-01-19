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  19 января 2021
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В России число случаев коронавируса превысило 3,6 млн

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 21 734 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2440 (11,2%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 3 612 800 случаев (+0,6%) коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 97,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 257 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 615 951 человек.

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