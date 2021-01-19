От коронавируса в России скончались 586 человек за сутки

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавируса скончались 586 человек, передает оперативный штаб.



Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 84 и Санкт-Петербурге — 69.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 66 623 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,6 млн человек, из них выздоровели — 3 млн, под медицинским наблюдением остается 615 951 пациент.

