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  19 января 2021
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От коронавируса в России скончались 586 человек за сутки
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавируса скончались 586 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 84 и Санкт-Петербурге — 69.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 66 623 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,6 млн человек, из них выздоровели — 3 млн, под медицинским наблюдением остается 615 951 пациент.

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