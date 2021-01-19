Узбекистан занял 96-место в международном индексе преступности и безопасности

CentralAsia (UZ) - В рейтинге международного индекса преступности и безопасности на 2021 год по состоянию на 19 января текущего года Узбекистан занял 96 место из 135 стран.

Чем у страны более низкий балл в рейтинге, составленном Crime Index ва Safety Index (Индекс преступности и безопасности), тем безопаснее она считается.

Узбекистан занесен в рейтинг как более безопасная страна, чем Казахстан и Кыргызстан. Таджикистан и Туркменистан не вошли в рейтинг. Индекс преступности в Узбекистане в 2021 году составил 34,70 баллов, индекс безопасности - 65,30 баллов.

В рейтинге Венесуэла названа страной с самым высоким уровнем преступности в мире, она заняла 1-место в индексе. За Венесуэлой следуют Папуа-Новая Гвинея, Южная Африка, Афганистан и Гондурас.

Согласно рейтингу, самыми безопасными странами являются Катар, Тайвань и Объединенные Арабские Эмираты.

Индекс преступности - это оценка общего уровня преступности в данном городе или стране. Мы рассматриваем уровень преступности ниже 20 как очень низкий, уровень преступности между 20 и 40 как низкий, уровень преступности между 40 и 60 как умеренный, уровень преступности между 60 и 80 как высокий и, наконец, уровень преступности выше 80 как очень высокий. Индекс безопасности, напротив, прямо противоположен индексу преступности.