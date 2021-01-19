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  19 января 2021
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В Европе ученики постепенно возвращаются в школы

CentralAsia (CA) -  В Польше младшеклассники возвращаются за парты после более чем двухмесячного перерыва - одного из самых продолжительных в Европе. Однако, как сообщает Euronews, некоторые родители, как и учителя опасаются, что возобновление занятий в классах — немного преждевременное.

В то же время эксперты говорят о растущем психологическом давлении на детей при вынужденном обучении на дому.

Московские школьники возвращаются за парты после продолжительного дистанционного обучения впервые с октября.

При этом введены усиленным санитарные меры: регулярное измерение температуры у детей и перемены в шахматном порядке.

В Риме школы снова открыли свои двери для старшеклассников, вынужденных обучаться удаленно почти 10 месяцев. Но только половина из них может физически присутствовать в классах, чтобы обеспечить обусловленное санитарными мерами социальное дистанцирование.

Тем не менее многие решили не ходить на занятия в знак протеста. Школьники требуют больших инвестиций в инфраструктуру: отремонтировать ветхие классные комнаты и сделать общественный транспорт более безопасным, чтобы снизить распространение вируса.

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