Из Узбекистана в Россию пытались провезти почти 14 килограммов насвая

CentralAsia (UZ) - Пассажиры международного рейса из Узбекистана попытались нелегально ввезти в Кемерово 14 килограммов табака. Обнаружить контрафактную продукцию удалось в ходе таможенного контроля, сообщили российские СМИ.



В ходе экспертизы выяснилось, что продукция является некурительным табаком - насваем. Правонарушители заявили, что привезли запрещенную продукцию не для продажи, а для личного использования.

Ввоз более 250 граммов табака одним человеком, достигшим совершеннолетия, не является товаром для личного использования, согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии.

Узбекистанских контрабандистов привлекут к ответственности согласно Кодексу об административных правонарушениях за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров.