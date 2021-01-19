Из Узбекистана в Россию пытались провезти почти 14 килограммов насвая

- Узбекистан, происшествия
- 15:47, 19 января 2021
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CentralAsia (UZ) - Пассажиры международного рейса из Узбекистана попытались нелегально ввезти в Кемерово 14 килограммов табака. Обнаружить контрафактную продукцию удалось в ходе таможенного контроля, сообщили российские СМИ.
В ходе экспертизы выяснилось, что продукция является некурительным табаком - насваем. Правонарушители заявили, что привезли запрещенную продукцию не для продажи, а для личного использования.
Ввоз более 250 граммов табака одним человеком, достигшим совершеннолетия, не является товаром для личного использования, согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии.
Узбекистанских контрабандистов привлекут к ответственности согласно Кодексу об административных правонарушениях за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров.