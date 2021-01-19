Студенты из Туркменистана обокрали в Мордовии строящийся детский сад
- Туркменистан, происшествия
- 16:10, 19 января 2021
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CentralAsia (TM) - Двое граждан Туркменистана подозревается в краже ноутбуков из строящегося детсада в Мордовии.
Как сообщили в МВД по Мордовии, под следствием оказались двое граждан Туркменистана, обучающихся в саранском вузе.
Молодые люди занимались строительно-отделочными работами в здании детсада в Ардатове. На протяжении нескольких месяцев они ездили в районный центр на работу.
Однако, работодатель остался недоволен качеством работ и потребовал от парней исправить недоделки.
Приехав на объект, студенты похитили несколько ноутбуков, компьютерную мышь и две веб-камеры.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны, они не отрицают свою причастность к краже.
Похищенное имущество изъято.