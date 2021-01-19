«Утверждения, что кто-то кого-то боится, — это абсолютная ерунда», - Песков о задержании Навального

// РИА Новости / Наталья Селиверстова

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел ежедневный брифинг с представителями СМИ.



На вопрос «Коммерсант FM» о том, что «международные СМИ и сам Алексей Навальный считают, что Владимир Путин боится Навального, поэтому он был так быстро арестован, причем, как некоторые считают, с некоторыми нарушениями. Что в Кремле на этот счет считают?».



Песков ответил: «Это, конечно же, полная ерунда. Вообще в целом абсолютно не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением законов Российской Федерации. Мы знаем, что у ФСИНа были и остаются претензии, были нарушены определенные правила. Вы знаете, что, собственно, статистика говорит, что где-то около 18 тысяч раз за последние три года имели место нарушения правил условного срока. И 18 тысяч раз применялись определенные меры за последние три года. Поскольку речь идет о гражданине Российской Федерации, то в данном случае наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил не имеет никакого отношения к президенту России. Не нужно здесь никак это ассоциировать с президентом. А разные утверждения, что кто-то кого-то боится, — это абсолютная ерунда».



Также Песков добавил, что в Кремле не опасаются массовых протестов, которые планируются по всей стране из-за ареста Навального.