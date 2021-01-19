Следующий вирус обязательно придет. Это лишь вопрос времени, - вирусологи

CentralAsia (CA) - Вирусологи предупреждают о риске пандемии инфекционных заболеваний уже много лет. Начало следующей пандемии — лишь вопрос времени. Мы просто не знаем, где и как, говорит эпидемиолог Сира Мадад в 6-серийном сериале Netflix «Пандемия: как предотвратить распространение», снятом в 2019 году до начала пандемии коронавируса.



Вероятно, тогда она не думала, что скоро произойдет вспышка коронавируса.



«Такие вспышки более ужасны и смертоносны, чем война. Но это то, что люди забывают в повседневной жизни. Моя работа — напоминать им», - говорит она.



С другим главным героем сериала австрийское издание Der Standard связалось примерно через год после первых сообщений о появлении коронавируса: Дэннис Кэрролл, вирусолог, в настоящий момент руководит глобальным проектом «Виром». Его цель - секвенирование максимального числа вирусов, которые могут представлять опасность.



Кэрролл говорит о более чем 600 тыс. вирусах с зоонозным потенциалом, которые так же, как коронавирус, живут в организме диких животных в качестве резервуара и в результате различных обстоятельств и через промежуточного хозяина, например, домашнюю птицу или домашнюю свинью, теоретически могут передаться человеку. По его оценке, существует 1,7 млн различных вирусов. Ввиду множества знаков вопроса в этой области Кэрролл говорит о «темной материи вирусов».



Австрийский вирусолог Флориан Краммер, эксперт по вакцинам из Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке также считает, что опасность велика. «Нам нужно на протяжении многих лет приспосабливаться ко многим семействам вирусов. Вместо этого мы ждем. Это, как мы видим сейчас, ошибка», - говорит он.



Помимо коронавирусов, из которых потенциально опасны, по словам Кэрролла, около 4 тыс. вирусов, речь идет прежде всего о парамиксовирусах, к которым относятся возбудители свинки, кори и вирус Нипах. Последний недавно вызвал вспышки заболеваний в Бангладеш. Вирус передается от летучих лисиц промежуточным хозяевам среди сельскохозяйственных животных, а затем человеку, отмечает автор.



Он передается через аэрозоли и может приводить к смертельному воспалению мозговых оболочек. Третьей группой вирусов, которая может вызвать эпидемию (ограниченную вспышку заболеваемости) или даже пандемию (заболеваемость по всему миру), являются ортомиксовирусы, к которым относятся и возбудители гриппа. Норберт Новотный, вирусолог Университета ветеринарной медицины в Вене, указывает на еще одну опасность. По его словам, у вирусов гриппа есть способность обмениваться с другими вирусами гриппа целыми фрагментами своего сегментированного генома. В результате чего может образоваться новый возбудитель, от которого не защищен ни один человек.



Краммер говорит, что в последнее время временные промежутки между вспышками новых инфекционных болезней сократились. Глава проекта Global Virome Project Дэннис Кэрролл описывает главные, с его точки зрения, причины: численность мирового населения резко увеличилась за короткий период времени. Сегодня она составляет около 7,8 млрд человек, в 1900 году она равнялась 1,6 млрд. В результате увеличилось землепользование, стала разрушаться естественная среда обитания диких животных, человек пользуется природой в своих интересах и все чаще контактирует с животными, вирусы которых могут быть для него опасными, передает Der Standard.



Отмечается, что ученые на протяжении многих лет предупреждают об этой ситуации. В октябре 2018 года исследователи из команды Каролин ван де Сандт из Института инфекционных заболеваний и иммунитета имени Питера Дохерти при Мельбурнском университете и вовсе предупреждали в научном журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology об опасности второго «испанского гриппа». Тогда от этого инфекционного заболевания погибло около 50 млн человек. В 2019 году китайские ученые показали в журнале Viruses, насколько опасной может быть связь между летучими мышами (вероятным резервуаром Sars-CoV-2) и коронавирусами.



Как заявил Навотный, фармацевтическая отрасль должна сфокусироваться на противовирусных медикаментах, чтобы быть наготове. «Ведь мы не знаем, что будет следующим», - говорит он.

