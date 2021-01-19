В Узбекистане более 300 школ отапливают дровами

- Узбекистан, общество
- 17:57, 19 января 2021
- Просмотров: 210
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 162 школы и 156 филиалов отапливаются печами-буржуйками. Об этом на брифинге в Ташкенте сообщила руководитель информационной службы Министерства народного образования Лайло Рустамова.
По данным министерства, всего в стране 10 008 общеобразовательных школ и специализированных школ-интернатов, отапливающихся за счет следующих источников топлива:
3 310 из них - природный газ;
23 - жидкое топливо;
6 671 - уголь (брикеты);
4 - электрический ток.
Тип отопления в этих школах:
1 036 школ - через сеть центрального отопления,
8 810 - через локальную тепловую сеть;
162 - печи-буржуйки.
Из 1196 школьных филиалов 118 отапливаются природным газом, 1 - жидким топливом, 1062 - угольным (брикетным) топливом и 15 - электрическими источниками.
"В школах, отапливаемых печами-буржуйками, учащиеся чаще подвергаются отравлению угарными газами. Ведь самодельные печи устанавливаются в учебных классах, рядом с учащимися", - пояснила Рустамова.