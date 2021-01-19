Генпрокуратура Узбекистана расследует факт изнасилования несовершеннолетней девочки отцом

CentralAsia (UZ) - В Интернете распространилась видеозапись, на которой несовершеннолетняя девушка рассказала о том, что ее изнасиловал собственный отец.

По словам девушки, она обращалась в компетентные органы, однако никаких действий предпринято не было.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в настоящее время по данному факту УВД Ходжаабадского района Андижанской области ведется следствие.

Как сообщает uznews.uz, назначена служебная проверка в отношении сотрудников соответствующих ведомств.

Проверка курируется прокуратурой Андижанской области.