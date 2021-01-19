Рефери из Узбекистана на 3 года отстранен от деятельности за участие в договорных матчах

CentralAsia (UZ) - Ассоциация футбола Узбекистана выявила причастность футбольного судьи Ш.Касимова к организации договорных матчей Узбекской Суперлиги и Профессиональной лиги.

Специальная инспекция Ассоциации футбола Узбекистана по надзору за футбольной деятельностью провела расследование в отношении футбольных судей, участвовавших в организации матчей Узбекской Суперлиги и Профессиональной лиги. Об этом сообщила пресс-служба АФУ.

Судьи обвиняются в причастности к договоренностям, повлиявшим на ход или результаты некоторых матчей.

По итогам изучения материалов на очередном заседании этического комитета АФУ было рассмотрено дело рефери ФИФА и АФК Ш. Касимова.

Комиссия постановила, что Ш. Касимов нарушил статью 5.44 Дисциплинарного кодекса АФУ. Было принято решение отстранить его от любой футбольной деятельности сроком на 3 года за участие в организации договорных матчей.