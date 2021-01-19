В Ташкенте парня ударило током при попытке сделать селфи на крыше поезда

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте молодой человек получил удар током в 27 тысяч вольт в попытке сделать селфи.

Как сообщила в пресс-службе МВД, инцидент произошел 15 января на территории Южного вокзала в Ташкенте.

19-летний парень взобрался на вагон-цистерну для того, чтобы сделать селфи. В этот момент он дотронулся до контактного провода и получил удар током в 27 тысяч вольт.

Парень упал с цистерны и получил 93% ожогов тела, сотрясение мозга, переломы рук и ног.

Затем он был госпитализирован в реанимацию республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят соответствующую проверку.