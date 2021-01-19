Таджикистан резко увеличил импорт природного газа из Узбекистана

CentralAsia (TJ) - Таджикистан на приобретение узбекского голубого топлива в 2020 году направил более $28,5 млн, что на 60,7% больше чем в 2019 году, сообщает статистическое ведомство Таджикистана.

В начале прошлого года представители газораспределительной компании Таджикистана сообщили журналистам, что планируют импортировать в 2020 году примерно 200 млн кубометров узбекского газа.

Однако, по итогам 11 месяцев прошлого года узбекская сторона сообщила об экспорте в Таджикистан 250 млн кубометров газа, передает Азия Плюс.

В 2019 году таджикские потребители получили 140 млн кубометров газа из Узбекистана на сумму $17,7 млн, а в 2018 году - 55 млн кубометров (на сумму $6,9 млн).

Узбекистан возобновил экспорт природного газа в Таджикистан после шестилетнего перерыва в начале апреля 2018 года.

Главным потребителем узбекского газа является «Таджикская алюминиевая компания». Также топливо из соседней страны получают некоторые другие предприятия, в частности, душанбинские теплоэлектроцентрали в осенне-зимний период.

Подача узбекского газа населению пока не рассматривается из соображений безопасности, так как инфраструктура нуждается в капитальном ремонте.

Узбекистан продает каждую 1 тысячу кубометров природного газа Таджикистану за $120, что примерно на $30 меньше его стоимости на мировом рынке.

В целом же товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном в минувшем пандемическом году сократился впервые за последние 4 года.

В 2020 году объем двустороннего таджикско-узбекского товарооборота сложился на сумму чуть более $333 млн, что на 7,8% меньше показателя 2019 года. Более $83,5 млн в этой сумме составил экспорт таджикской продукции, а свыше $250 млн – на импорт узбекских товаров.

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