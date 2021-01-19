[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане китайскую вакцину от Covid-19 получили более 3400 добровольцев

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 18 января, почти 3400 узбекистанцев получили первые дозы китайской вакцины против Covid-19, сообщило Министерство инноваций Узбекистана.

Третья фаза клинических испытаний китайской вакцины ZF2001 проводятся Центром передовых технологий и НИИ вирусологии Министерства здравоохранения. Поставщиком является китайская компания Anhui Zhifei Loncom Biofharmaceutical. К участию принимаются добровольцы старше 18 лет в 5 учреждениях Ташкента.

В министерстве отметили, что эта вакцина относится к «рекомбинантным белковым вакцинам» и имеет высокий профиль безопасности для людей. На данный момент в Республике побочных эффектов после применения вакцины не замечено.

По состоянию на 18 января 2021 года 67 человек получили уже вторую дозу китайской вакцины. Добровольцы застрахованы на весь период испытаний. Ранее сообщалось, что в случае, если у гражданина будут выявлены побочные эффекты, ему выплатят медицинские расходы или предоставят бесплатные медицинские услуги.

print
  • Город Барут в Германии оказывает финансовую помощь монгольскому городу Мөрөн
  • За сутки от коронавирусной пневмонии в Казахстане скончались 2 пациента
  • Индия передаст Монголии вакцины от COVID-19 своего производства


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com