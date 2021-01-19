В Узбекистане китайскую вакцину от Covid-19 получили более 3400 добровольцев

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 18 января, почти 3400 узбекистанцев получили первые дозы китайской вакцины против Covid-19, сообщило Министерство инноваций Узбекистана.

Третья фаза клинических испытаний китайской вакцины ZF2001 проводятся Центром передовых технологий и НИИ вирусологии Министерства здравоохранения. Поставщиком является китайская компания Anhui Zhifei Loncom Biofharmaceutical. К участию принимаются добровольцы старше 18 лет в 5 учреждениях Ташкента.

В министерстве отметили, что эта вакцина относится к «рекомбинантным белковым вакцинам» и имеет высокий профиль безопасности для людей. На данный момент в Республике побочных эффектов после применения вакцины не замечено.

По состоянию на 18 января 2021 года 67 человек получили уже вторую дозу китайской вакцины. Добровольцы застрахованы на весь период испытаний. Ранее сообщалось, что в случае, если у гражданина будут выявлены побочные эффекты, ему выплатят медицинские расходы или предоставят бесплатные медицинские услуги.



