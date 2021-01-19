Пандемия может на 5 лет стать угрозой мировой экономике, - ВЭФ

CentralAsia (CA) - Последствия пандемии коронавируса могут в следующие 3-5 лет поставить под угрозу развитие мировой экономики, предостерегают эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ), передает DW.

Кроме того, в результате пандемии может усилиться социальное неравенство и на ближайшие 5-10 лет ослабнуть геополитическая стабильность, говорится далее в докладе ВЭФ о глобальных рисках Global Risks Report 2021, опубликованном во вторник, 19 января.

В частности, представители бизнеса и разных социальных групп, опрошенные экспертами, ожидают, что на протяжении следующих 3-5 лет пандемия приведет к таким проблемам, как спекулятивные пузыри, изменение цен, долговой кризис и обрушение IT-инфраструктуры.

Несмотря на начало вакцинации от COVID-19, пандемия еще долго будет оказывать влияние на общественную жизнь и экономику, отмечается в исследовании. Например, в этой ситуации меняются виды взаимодействия компаний с клиентами, цепочки поставок, модели бизнеса. В то же время ускоренное цифровое развитие может привести к росту числа кибератак, а регулярная работа из дома - к проблемам со здоровьем.

В 2020 году "мир осознал, к каким катастрофическим последствиям может привести игнорирование таких долгосрочных рисков, как пандемии", отмечают эксперты ВЭФ. Они напомнили, что еще с 2006 года предостерегали в своем ежегодном докладе от рисков, связанных с возможными пандемиями.

В то же время в числе проблем, представляющих наибольшую опасность в мировом масштабе, названы также изменение климата и другие вызовы, связанные с окружающей средой.