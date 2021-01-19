Мирзиёев сообщил об «искусственно создаваемых протестных настроениях» в регионах

CentralAsia (UZ) - В некоторых регионах Узбекистана наблюдаются искусственно создаваемые нестабильность и протестные настроения. Об этом сообщалось 19 января в ходе совещания с участием президента Шавката Мирзиёева.

«Как известно, сегодня в мире царят острая борьба и конкуренция, усиливается столкновение интересов. Процессы глобализации несут для человечества как беспрецедентно новые возможности, так и непредвиденные проблемы. Угроз и вызовов для национальной идентичности и духовных ценностей становится все больше. В сознание людей, особенно молодежи разными способами внедряются эгоцентризм, беззаботное отношение к труду, семье, потребительская культура. Усиливаются такие угрозы, как терроризм, экстремизм, транснациональная и киберпреступность, торговля людьми и наркотрафик», - сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении подчеркивается, что в некоторых регионах наблюдаются искусственно создаваемые нестабильность и протестные настроения

«В такой тревожной ситуации необходимо проявлять осторожность и бдительность, жить, думая о мире и интересах страны. Глава государства подчеркнул, что самой большой угрозой являются равнодушие и безразличие, в минимизации наблюдающихся сегодня социальных проблем не хватает участия старшего поколения в воспитании, недостаточен общественный контроль», - говорится в сообщении.

В связи с этим президент предложил создать институт социально-духовных исследований. Определены меры по выведению духовно-просветительской работы на качественно и содержательно новый уровень.

Ранее сообщалось о ряде протестов в различных регионах страны из-за отсутствия газа и электричества.