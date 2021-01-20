Монгольские девушки стали гордостью Пекинского университета. Фото

CentralAsia (MNG) - Н. Мөнхшур и Н. Энхшур — сестры-близнецы из Монголии, в настоящее время учатся на втором курсе исторического факультета Пекинского университета. До зачисления в бакалавриат дневной формы обучения они прошли годичную предуниверситетскую программу в PKU. Девушки также являются обладателями рекордов Гиннеса по запоминанию, пишет официальный сайт университета.





На 26-м чемпионате мира по запоминанию в 2017 году Н.Энхшур запомнила 5445 двоичных цифр за 30 минут, а Н. Мөнхшур запомнила 37 колод игральных карт в ходе часового соревнования, которое принесло им обоим место в Книге рекордов Гиннеса.

Они занимаются спортом памяти уже около 4 лет. Из-за своих академических приоритетов они дождались окончания средней школы. После школы им потребовался год, чтобы подготовиться, пробуя и применяя новые методы запоминания.

Они начали с местных соревнований, постепенно набираясь опыта и практики, чтобы участвовать в международных соревнованиях и, в конечном итоге, завоевать место в книге рекордов Гиннеса. Н.Мөнхшур специализируется на запоминании в основном чисел, а Н.Энхшур лучше — на картинках и исторических фактах.





Девушки за относительно короткое время смогли впечатляюще закрепиться в памяти спортсменов и побить мировые рекорды. Однако это путешествие не обходится без проблем и препятствий. Они подчеркнули, что во время таких соревнований самое главное — «всегда верить в себя» и «никогда не позволять эмоциям отвлечь тебя». Изначально были времена, когда они позволяли нервозности влиять на их работу и сомневались в своих способностях. Однако все это было частью их учебного процесса.

После участия в соревнованиях, накопления опыта и многих уроков Н. Мөнхшур и Н. Энхшур уверенно заявляют, что «память безгранична» и именно эта вера помогла им не только на соревнованиях, но и в личной жизни. Спорт памяти требует ежедневных занятий и упражнений, которые, по мнению близнецов, повысили их активность и избавили от лени.

Когда мозг занят и работает, это помогает им сосредоточиться на ежедневном увеличении памяти. Наряду с книгой рекордов Гиннеса они завоевали более 200 наград и более 27 трофеев. В настоящее время Н.Мөнхшур и Н.Энхшур готовятся к очередному конкурсу.





С момента установления китайско-монгольских дипломатических отношений в 1949 году двусторонние отношения с годами еще более укрепились. Несомненно, Н. Мөнхшур и Н. Энхшур стали бенефициарами этих культурных отношений, когда они начали изучать китайский язык еще в средней школе в Монголии, пишет портал.

Первоначальная мысль о приезде в Китай для дальнейшего обучения была высказана их китайскими учителями в средней школе, но окончательный выбор был сделан, когда сестры в конце концов обратили внимание на библиотеку ПУ, которая была показана в рекламном видео Пекинского университета.





Путешествие было трудным, но оно того стоило. По сравнению с другими монгольскими одноклассниками, которые изучали китайский язык более пяти лет, Н. Мөнхшур и Н. Энхшур часто пугались своим небольшим опытом и знакомством с языком, но в конце концов сделали рывок и не оставили никаких сожалений. Они с большим упорством преодолевают языковые барьеры.

Близнецы считали предуниверситетскую программу отличным мостом к обучению на уровне бакалавриата здесь, в Пекинском университете, поскольку за два года они получили необходимую основу для управления курсами бакалавриата с преподаванием на китайском языке в ПУ. Сестры потратили два года на то, чтобы активно заниматься китайской культурой и языком, и в конечном итоге перешли к изучению всемирной истории на историческом факультете Пекинского университета. Н. Мөнхшур и Н. Энхшур никогда не могли забыть ту самую цитату, которую сказал им их довузовский учитель: «努力 学习 是 重要 的 ， 但 坚持 努力 更 重要» («Усердно учиться — это важно, но настойчивость в учебе важнее).





Если есть одно слово, которое можно использовать для описания фенилкетонурии, это, безусловно, будет «воспитание» для сестер-близнецов. Целостная среда кампуса предоставила сестрам-близнецам различные возможности продемонстрировать свои таланты и развить интерес к истории.

С энтузиазмом и непоколебимым стремлением к учебе Н.Мөнхшур и Н.Энхшур еще больше вдохновляются своими одногруппниками из Китая, наблюдая, как они смогли найти баланс между своими академическими и неакадемическими обязательствами. «Раньше мы думали, что китайские студенты будут только учиться и читать книги, но теперь, когда мы начали учиться в той же среде, что и они, мы видим, как китайские студенты придают одинаковое значение саморазвитию, общественной жизни и своей учебе», - говорят они.

Сестры также занимаются танцами, и еще со средней школы их часто приглашали выступать на различных сценических мероприятиях. Близнецов также пригласили выступить на новогоднем гала-вечере Пекинского университета, где они исполнили китайский культурный танец «Танец павлина». Сестры-близнецы также являются активными участниками различных международных мероприятий по ПУ, таких как ежегодный Международный фестиваль культуры (International Culture Festival - ICF).





Проучившись еще 2 года в Пекинском университете, Н. Мөнхшур и Н. Энхшур с нетерпением ждут, чтобы максимально использовать свое время и возможности, которые появляются на их пути.

Пекинский университет, известный также под сокращённым названием «Бэйда» 北大 — основанный в 1898 году, крупнейший университет Китая, один из старейших вузов страны.

Пекинский университет был основан в столице Китая в декабре 1898 года, во время так называемых «Ста дней реформ», умеренного социально-культурного реформистского движения предпоследнего императора Поднебесной Гуансюя. Первоначально вуз носил название «Столичные учительские палаты» (кит. 京师大学堂) и состоял из двух отделений: «Учреждение служащих и изучающих» (仕学馆) и «Учреждение обучающих» (师范馆). Из второго отделения впоследствии развился Пекинский педагогический университет, а первое в 1912 году, после Синьхайской революции и провозглашения Китайской Республики, стало Пекинским университетом.

Период решительных и наиболее значимых изменений в важнейшем вузе Китая связывают с известным учёным Цай Юаньпэем, который был назначен на должность главы университета в 1917 году. При нём здесь открылось 14 специальностей, стали обучаться женщины, а на должности преподавателей принимались лучшие специалисты и учёные страны, в том числе будущие основатели КПК Ли Дачжао и Чэнь Дусю, Ху Ши и другие.

Во время Второй китайско-японской войны Пекинский университет переезжал в Куньмин, административный центр провинции Юньнань на юге страны. Там стараниями студентов и преподавателей было открыто самостоятельное учебное заведение — Национальный юго-западный университет.

После того как Пекинский университет переехал обратно в столицу, несколько сторонних институтов были объединены с ним, и он приобрёл общенациональное значение. Здесь стало вестись обучение по художественному, научно-техническому, юридическому, медицинскому, инженерному и сельскохозяйственному направлениям. Существовал также исследовательский институт гуманитарных наук. Общее количество студентов в 1946 году достигло трёх тысяч.

В период с 1950-х до конца 1990-х годов Пекинский университет стабильно развивался и расширялся. В 2000 году к нему был присоединён крупный Медицинский институт, который стал Колледжем здоровья при Пекинском университете.

Сегодня Бэйда — важнейшее высшее учебное заведение КНР. Его структура включает в себя 30 колледжей и 12 факультетов. Ведется обучение по 93 бакалаврским, 199 магистерским и 173 докторантским специальностям. При университете действует 216 исследовательских институтов, два инженерных научных центра имеют статус общенациональных. В местной библиотеке насчитывается более 8 миллионов книг и 10 тысяч наименований китайских и иностранных журналов. Общая площадь книгохранилищ и читальных залов превышает 50 тысяч квадратных метров — это крупнейшая библиотека в Азии.

По количеству профессоров, научных руководителей докторантов, академиков Академии наук Китая, Академии инженерно-технических наук и, собственно, самих студентов (их здесь более 35 тысяч) Пекинский университет занимает первое место в стране.

Также здесь обучается большое число иностранных студентов. В кампусе постоянно размещено около двух тысяч иностранцев. 40% из них — корейцы, остальные 60% состоят из граждан стран Европы, Северной Америки, Австралии и Азии.

Одной из характерных черт университетской жизни является деятельность различных студенческих обществ — научных, технических, культурных и спортивных. Всего сообществ в университете более ста.

В 1994 году был образован Китайский центр экономических исследований — подразделение Пекинского университета. При университете действует Музей искусства и археологии Саклера.

источник: mp.weixin.qq.com

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