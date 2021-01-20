Индия поставит в Монголию 4 млн доз вакцин от COVID-19

CentralAsia (MNG) - В своем официальном письме премьер-министру Индии Нарендре Моди премьер-министр Монголии У. Хурэлсух выразил интерес к вакцине от COVID-19, производимой Индией.

19 января, посол Индии в Монголии М.П. Сингх нанес визит вежливости премьер-министру и представил ответное письмо Моди. В письме премьер-министр Индии заявил, что Индия решила поставить вакцину COVID-19 в Монголию. Более того, Нарендра Моди выразил удовлетворение успешным продвижением проекта нефтеперерабатывающего завода, финансируемого с помощью кредитной линии из Индии.

С сегодняшнего дня в рамках поставок вакцины стороны начали онлайн-тренинг для 150 монгольских врачей.

Подготовка к транспортировке, хранению и вакцинации завершена, а количество и график поставок будут согласованы по дипломатическим каналам. Индия заявляет, что может поставить 4 миллиона доз вакцины «Covaxin» в Монголию, передает монгольский новостной сайт Ikon.

Премьер-министр У. Хурэлсух выразил искреннюю признательность правительству Индии, стратегическому партнеру и третьему соседу, за решение поддержать Монголию.

«Covaxin ТМ», индийская вакцина от COVID-19, разработанная Bharat Biotech в сотрудничестве с Индийским советом медицинских исследований (ICMR) — Национальным институтом вирусологии (NIV). Инактивированная вакцина местного производства разрабатывается и производится на заводе с высокой степенью сдерживания BSL-3 (уровень биобезопасности 3) Bharat Biotech.

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